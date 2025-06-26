Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Αυλίδα, στην περιοχή Παλαιοχώρι, κοντά στο εργοστάσιο του Παπουτσάνη και της Δομή της Ριτσώνας.

Η φωτιά έκαψε καλαμιές και ξερά χόρτα στη βιομηχανική περιοχή και οριοθετήθηκε μετά από λίγη ώρα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 1 πεζοπόρο τμήμα.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν και οριοθέτησαν την πυρκαγιά πριν απειλήσει τα εργοστάσια της βιομηχανικής ζώνης που βρίσκονται στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.