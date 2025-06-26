Λογαριασμός
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αυλίδα, κοντά στο εργοστάσιο του Παπουτσάνη - Βίντεο

Στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 1 πεζοπόρο τμήμα

UPDATE: 14:28
αυλιδα

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Αυλίδα, στην περιοχή Παλαιοχώρι, κοντά στο εργοστάσιο του Παπουτσάνη και της Δομή της Ριτσώνας. 

Η φωτιά έκαψε καλαμιές και ξερά χόρτα στη βιομηχανική περιοχή και οριοθετήθηκε μετά από λίγη ώρα. 

Στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 1 πεζοπόρο τμήμα. 

Οι πυροσβέστες κατάφεραν και οριοθέτησαν την πυρκαγιά πριν απειλήσει τα εργοστάσια της βιομηχανικής ζώνης που βρίσκονται στην περιοχή.

