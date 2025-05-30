Η αντιμετώπιση των αυξανόμενων περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, κυρίως σε γυναίκες και παιδιά, βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, από την Ξάνθη όπου βρέθηκε σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός, το 2024 υπήρξε αύξηση 88% στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και 90% στις συλλήψεις δραστών – θυτών.

«Καθημερινά έχουμε 70 με 80 συλλήψεις για κακοποιήσεις γυναικών και παιδιών στο πλαίσιο της οικογενειακής συμβίωσης. Το σημαντικό σε αυτούς τους αριθμούς δεν είναι ότι αυξήθηκαν τα περιστατικά, αλλά ότι αυξήθηκαν οι καταγγελίες» είπε ο Μ. Χρυσοχοΐδης.

« Αυτή είναι η μεγάλη νίκη για εμάς, ότι τα θύματα πλέον μιλούν ανοιχτά, απευθύνονται στην ΕΛΑΣ, καταγγέλλουν τα περιστατικά και εμείς καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε και να παρέχουμε κάθε προστασία στα θύματα αυτά», επισήμανε ο Υπουργός.

«Αποτελεί χρέος μιας συντεταγμένης πολιτείας να προστατεύει τους αδύναμους και προς αυτή την κατεύθυνση εφαρμόζουμε συγκεκριμένες πολιτικές με τη λειτουργία γραφείων αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας σε κάθε αστυνομική διεύθυνση» είπε ακόμα.

«Μεγάλη προσπάθεια για να νιώθουν οι πολίτες ασφαλείς»

Παρουσία των τοπικών φορέων και αρχών, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται καθημερνά, όχι μόνο από την Ελληνική Αστυνομία αλλά και τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, τόσο στην Ξάνθη, όσο στην Θράκη, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, προκειμένου οι πολίτες να νιώθουν απόλυτα ασφαλείς.

«Το αίσθημα ασφάλειας», σημείωσε με έμφαση ο υπουργός, «χτίζεται καθημερινά και πλέον είμαστε σε θέση να φροντίζουμε και να διασφαλίζουμε την άμυνα, την ασφάλεια, την ακεραιότητα κατά κατ΄ επέκταση της ανάπτυξη της πατρίδας μας».

«Αυτή την περίοδο διαμορφώνεται μια νέα σύγχρονη Αστυνομία», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, «έχουμε νέα δομή, νέα εκπαίδευση, δια βίου εκπαίδευση και σύγχρονες τεχνολογίες. Στόχος μας είναι η Ελληνική Αστυνομία και οι αστυνομικοί να είναι αποτελεσματικοί».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στην αυξημένη εγκληματικότητα που παρουσίαζε όλα αυτά τα χρόνια οικισμός του Δροσερού και έχριζε άμεσης αντιμετώπισης όπως επίσης και στην λειτουργίας της νέας Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στην οποία υπηρετούν συνολικά χίλιοι (1000) άρτια εκπαιδευμένοι αστυνομικοί σε όλη την Ελλάδα.

«Αυτή την στιγμή στην Ξάνθη», συμπλήρωσε, «δημιουργήθηκε μια νέα δομή αποτελούμενη από συνολικά 44 αστυνομικούς με στόχο την επιχειρησιακή αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στο Δροσερό, που διατάρασσε την ηρεμία και την ασφάλεια της Ξάνθης και των πολιτών της. Τα αποτελέσματα που πέτυχε αυτή η δομή είναι ιδιαίτερα σημαντικά, δείχνουν τον συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

