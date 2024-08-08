Σπούδασε στη Εξ Αποστάσεως στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής από υποψήφιους φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν μεταπτυχιακές σπουδές τους το Φθινοπωρινό Τετράμηνο 2024 με έναρξη σπουδών 7 Οκτωβρίου 2024.

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει Μεταπτυχιακές Σπουδές Εξ Αποστάσεως στις ειδικεύσεις:

ενώ δίνει τη δυνατότητα και για Διδακτορικές Σπουδές στη Νομική Επιστήμη.

Σπουδές 5 Αστέρων

Με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης πανεπιστήμιων QS Stars University Ratings 2021, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη διάκριση Πέντε Αστέρια (rated excellent) για τη συνολική του επίδοση. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στους τομείς της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας, της διεθνοποίησης, της στήριξης των φοιτητών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για το πρόγραμμα Ιατρικής.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους του Τμήματος Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 00357-22713000 ή στο info@euc.ac.cy



