Πύργος: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στην κηδεία της 11χρονης Βασιλικής

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στην κηδεία της 11χρονης Βασιλικής. Ανείπωτος πόνος, οργή, και ένα τεράστιο «γιατί», διαγράφονταν στα πρόσωπα της οικογένειας και των συγχωριανών του κοριτσιού, που δολοφονήθηκε άγρια από τον 37χρονο θείο της.

Η τελευταία πράξη του δράματος γράφτηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μυρτιάς Πύργου, όπου τελέστηκε η κηδεία της Βασιλικής.

