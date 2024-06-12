Σειρά μέτρων για τον περιορισμό της σπατάλης νερού προτρέπει η ΕΥΔΑΠ να υιοθετήσουν οι καταναλωτές, με στόχο τη διαφύλαξη των διαθέσιμων αποθεμάτων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργούν οι συνθήκες καύσωνα στην περιοχή της Αττική.

Η ΕΥΔΑΠ παραθέτει μια σειρά από απλές συμβουλές για τη λελογισμένη χρήση και αποφυγή της άσκοπης σπατάλης του νερού:

Αποφύγετε το πλύσιμο μπαλκονιών και βεραντών με το λάστιχο, ειδικά τις απογευματινές ώρες.

Επιδιορθώστε τις βρύσες ή τα καζανάκια που στάζουν. Περίπου 1 λίτρο νερού χάνεται κάθε 10 λεπτά από βρύσες που στάζουν.

Ποτίστε τα φυτά και τα λουλούδια του μπαλκονιού σας κατά τις πρωινές ή βραδινές ώρες (μετά τις 22.00) και κατά προτίμηση με ποτιστήρι, όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες και το νερό δεν εξατμίζεται.

Κλείστε τη βρύση κατά το λούσιμο, το βούρτσισμα των δοντιών, το ξύρισμα ή το πλύσιμο των πιάτων.

Λειτουργήστε το πλυντήριο πιάτων ή ρούχων μόνο όταν είναι πλήρες και κατά προτίμηση τις βραδινές ώρες (μετά τις 22:00).

Επιλέξτε το χαμηλότερο επίπεδο κατανάλωσης στα καζανάκια.

Χρησιμοποιήστε νερό που συλλέγετε από το κλιματιστικό ή τον αφυγραντήρα, για να ποτίσετε τα φυτά σε γλάστρες.

Προτιμήστε να κάνετε ντους από το να γεμίζετε την μπανιέρα.

«Με την υιοθέτηση αυτών των μέτρων, μπορούμε να συμβάλλουμε στη διατήρηση αυτού του πολύτιμου πόρου και στη δικαιότερη κατανομή των υδατικών πόρων, ειδικά σε περιόδους καύσωνα όπου η κατανάλωση νερού αυξάνεται σημαντικά» επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ.

Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και επενδύσεις ώστε το σύνολο των κατοίκων της Αττικής να έχει αδιάκοπη πρόσβαση σε νερό, αλλά σε έκτακτες περιστάσεις, όπως αυτή του καύσωνα, απαιτείται και η συμβολή των καταναλωτών.

«Είναι ευθύνη όλων μας να χρησιμοποιούμε το νερό με υπευθυνότητα και σεβασμό για να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον» καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.