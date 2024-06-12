Λογαριασμός
Δολοφονία 11χρονης: Έκαψαν το σπίτι του δράστη την ώρα της κηδείας (Βίντεο)

Η φωτιά ξέσπασε στη λυόμενη κατοικία στη Μυρτιά Πύργου λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η κηδεία της 11χρονης

Ηλεία

Στις φλόγες παραδόθηκε σήμερα το απόγευμα μία προκατασκευασμένη οικία, στην κοινότητα Μυρτιά του Πύργου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η συγκεκριμένη οικία ανήκει στην οικογένεια του 37χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τον φόνο της 11χρονης σε ερημική αγροτική τοποθεσία, στην περιοχή Καταρράχι της Ηλείας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διενεργεί έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Πηγή φωτογραφίας: Ilialive.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

