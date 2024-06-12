Στις φλόγες παραδόθηκε σήμερα το απόγευμα μία προκατασκευασμένη οικία, στην κοινότητα Μυρτιά του Πύργου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η συγκεκριμένη οικία ανήκει στην οικογένεια του 37χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τον φόνο της 11χρονης σε ερημική αγροτική τοποθεσία, στην περιοχή Καταρράχι της Ηλείας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διενεργεί έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Πηγή φωτογραφίας: Ilialive.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

