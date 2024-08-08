Πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα: 35 φωτιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Σε 35 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την χώρα.

Από αυτές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, οι 31 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τέσσερις.

Ειδικότερα όπως αναφέρουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, κάποιες από τις πυρκαγιές που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήταν οι παρακάτω:

-Στις 12:14 πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στην περιοχή Καλαμπάκι Δοξάτου Δράμας. H φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες, με 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ, μηχανήματα έργου.

-Στις 13:10 πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στην περιοχή Γενισέα Ξάνθης. Η φωτιά ελέγχθηκε σε μία ώρα και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα με 4 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Σημειώνεται ότι στις 13:46 εστάλη μήνυμα 112 για ετοιμότητα στην περιοχή.

-Στις 14:09 πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή προφήτης Ηλίας Αρναίας Χαλκιδικής. Η φωτιά ελέγχθηκε σε 2 ώρες και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

-Στις 14:35 πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος στο νησί της Λήμνου. Η φωτιά ελέγχθηκε σε δύο ώρες και στο σημείο επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρείχαν πεζοπόρο τμήμα και μηχανήματα έργου ΓΕΕΘΑ.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.