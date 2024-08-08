Λογαριασμός
Καραμπόλα στην Εύβοια: Τροχαίο δυστύχημα με 1 νεκρή και 4 τραυματίες (φωτογραφίες)

Από το ένα όχημα απεγκλωβίστηκαν τρεις επιβάτες τραυματισμένοι, μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και ένας σοβαρά τραυματίας

Τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:30 στην Ερέτρια.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, όπως μεταδίδει το eviathema.gr, τα οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από το ένα όχημα απεγκλωβίστηκαν τρεις επιβάτες οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Νοσοκομείο τραυματισμένοι καθώς επίσης και μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και ένας σοβαρά τραυματίας.

Τροχαίο

Στο σημείο βρίσκονται 2 οχήματα της πυροσβεστικής με 5 πυροσβέστες συνοδεία του Διοικητή ΠΥ Ευβοίας Κώστα Ψαρρού, 3 οχήματα του ΕΚΑΒ καθώς και εθελοντές από τις ομάδες ΕΣΔΔΕ και FETES.

Τροχαίο

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του ΑΤ Ερετρίας για την καταγραφή καθώς και για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο οδικό δίκτυο.

Πηγή: eviathema.gr

