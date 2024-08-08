Τροχαίο δυστύχημα μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:30 στην Ερέτρια.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, όπως μεταδίδει το eviathema.gr, τα οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από το ένα όχημα απεγκλωβίστηκαν τρεις επιβάτες οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Νοσοκομείο τραυματισμένοι καθώς επίσης και μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και ένας σοβαρά τραυματίας.

Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός μιας γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της και ενός άνδρα τραυματισμένου από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο συνεπεία τροχαίου και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, στο 22ο χλμ Χαλκίδας- Ερέτριας στην Εύβοια. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2024

Στο σημείο βρίσκονται 2 οχήματα της πυροσβεστικής με 5 πυροσβέστες συνοδεία του Διοικητή ΠΥ Ευβοίας Κώστα Ψαρρού, 3 οχήματα του ΕΚΑΒ καθώς και εθελοντές από τις ομάδες ΕΣΔΔΕ και FETES.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του ΑΤ Ερετρίας για την καταγραφή καθώς και για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο οδικό δίκτυο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.