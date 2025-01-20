Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την υπόθεση ενός 34χρονου άνδρα, ο οποίος τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου βρέθηκε τραυματισμένος στην οικία του στον Πύργο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς» και όπως αναφέρει το patrisnews, οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου «ΚΑΤ» αποφάσισαν την εισαγωγή του 34χρονου αλλοδαπού, αλβανικής υπηκοότητας, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω των σοβαρών τραυμάτων που φέρει στην ευρύτερη περιοχή του λαιμού.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο βαρύτατος τραυματισμός του 34χρονου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το ενδεχόμενο της επίθεσης να είναι αυτό που φαντάζει πιθανότερο.

Μάλιστα, η φύση των τραυμάτων του θύματος στον τράχηλο αλλά και στη γνάθο δείχνουν πως έχει δεχθεί επίθεση από κάποιο αιχμηρό αντικείμενο.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το ποιος και γιατί επιτέθηκε στον τραυματία, ενώ και οι γονείς του 34χρνου που ήταν αυτοί που τον εντόπισαν, δεν γνώριζαν λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν. Αυτό που αναμένουν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου είναι η βελτίωση της κατάστασης της υγείας του θύματος, προκειμένου να μεταβούν στο «ΚΑΤ» και να λάβουν την πρώτη κατάθεση από τον 34χρονο, όταν φυσικά θα είναι σε θέση να μιλήσει και να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Πάντως, πληροφορίες της εφ. «Πατρίς» αναφέρουν πως ούτε ο ίδιος θυμόταν τι είχε συμβεί, δηλώνοντας παράλληλα άγνοια σχετικά με τον αν τον χτύπησε κάποιος, σε ερωτήσεις που του έγιναν από τους γιατρούς στον Πύργο.

Όσον αφορά το περιστατικό, ο 34χρονος εντοπίστηκε βαρύτατα τραυματισμένος από τους γονείς του, στην οικία τους, που βρίσκεται πέριξ του κέντρου της ηλειακής πρωτεύουσας, περίπου στη μία τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου.

Ακολούθως, ο πατέρας μετέφερε το γιό του με το όχημά του στη Νοσηλευτική Μονάδα του Πύργου, ενώ λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του 34χρονου Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ».



Πηγή: skai.gr

