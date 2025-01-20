Σοβαρό ατύχημα με βυτιοφόρο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Καλαμάκι της Δυτικής Αχαΐας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μια 11χρονη.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν στάθμευσε βυτιοφόρο για να φορτώσει γάλα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, το κοριτσάκι έπαιζε με άλλα παιδιά στο δρόμο και ανέβηκε στη σιδερένια σκάλα του βυτιοφόρου.

Ο οδηγός όταν ολοκλήρωσε τη διαδικασία δεν αντιλήφθηκε την 11χρονη και έβαλε μπροστά τη μηχανή για να φύγει.

Μόλις το κοριτσάκι κατάλαβε πως το βαρύ όχημα ξεκινούσε, πήδηξε με αποτέλεσμα να πέσει στο δρόμο και να χτυπήσει στο κεφάλι.

Με ασθενοφόρο το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο όπου οι γιατροί βλέποντας την σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του παιδιού το διασωλήνωσαν αμέσως.

Στη συνέχεια διασωληνωμένο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρίου όπου εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων όπου παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.