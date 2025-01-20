Για τα νεότερα στοιχεία σχετικά με την άγρια δολοφονία του 61χρονου το βράδυ της Κυριακής στο Παλαιό Φάληρο μίλησε στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σύμφωνα με την ίδια, η πρώτη εικόνα δείχνει ληστεία που είχε ως τραγική κατάληξη τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ωστόσο διευκρίνισε πως ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο αν το κίνητρο ήταν μόνο η ληστεία. «Η εικόνα που βρήκαν στο κατάστημα οι αστυνομικοί δείχνει ότι πρόκειται για μια ένοπλη ληστεία, η οποία κατέληξε σε ανθρωποκτονία, θα πρέπει όμως να συλλεχθούν κι άλλα στοιχεία».

Παράλληλα, η κ. Δημογλίδου ξεκαθάρισε πως το όπλο που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος ήταν του ιδιοκτήτη και δεν φαίνεται να σχετίζεται καθόλου με το περιστατικό, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει παρελθόν με το συγκεκριμένο κατάστημα, ούτε είχε απασχολήσει τις Αρχές ποτέ ο ιδιοκτήτης.

«Μέσα στο κατάστημα δεν υπάρχει καταγραφικό βιντεοληπτικό υλικό που μπορεί να βοηθήσει την Αστυνομία, στην ευρύτερη περιοχή βέβαια υπάρχει, αλλά καταλαβαίνετε θα πρέπει να συλλέξουμε αρκετά στοιχεία για να ακολουθήσουμε τα βήματα των δραστών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.