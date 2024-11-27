Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό τραυματισμού εξάχρονου μαθητή από τη Δομή Προσφύγων του Πύργου, κατά τη μεταφορά του στο 3ο δημοτικό σχολείο της πόλης, καταγγέλει, με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας.

Συγκεκριμένα ο Σύλλογος των δασκάλων αναφέρει τα εξής:

«Ο ΣΕΠΕ Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας εκφράζει την οργή και την αγανάκτησή του για το σοβαρό περιστατικό τραυματισμού μαθητή που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του με λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Το παιδί, προερχόμενο από τη δομή φιλοξενίας προσφύγων, τραυματίστηκε στο κεφάλι - υπό αδιευκρίνιστους λόγους - και παραδόθηκε στους εκπαιδευτικούς αιμόφυρτο και φανερά σοκαρισμένο ! Στη συνέχεια το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συνοδεία εκπαιδευτικών του σχολείου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Πλήρης ανευθυνότητα και παραβίαση υποχρεώσεων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους μεταφορείς!

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας φέρει σοβαρές ευθύνες για το περιστατικό. Υπάρχει σαφής νομοθεσία που υποχρεώνει τον ανάδοχο μεταφορέα να παρέχει συνοδό στο λεωφορείο για την ασφαλή μεταφορά μαθητών. Ωστόσο, φαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή αγνοείται, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές παιδιών. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μεταφορά δε διέθετε συνοδό είναι κατάφωρη παραβίαση της σύμβασης που έχει υπογραφεί. Οι δικαιολογίες της Περιφέρειας, που προσπαθεί να αποποιηθεί τις ευθύνες της, είναι απαράδεκτες. Όταν το ζήτημα αφορά την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια μαθητών, καμία δικαιολογία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αλλά αποτελούν εμπαιγμό απέναντι στις ζωές των παιδιών και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Καταγγέλλουμε ευθέως:

1. Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για την πλήρη αδιαφορία της να επιβλέψει την τήρηση των όρων των συμβάσεων που υπογράφει.

2. Τις αναδόχους εταιρείες μεταφοράς, που παραβιάζουν τους νόμους και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή μαθητών με την έλλειψη συνοδών στα λεωφορεία, παρά τη ρητή πρόβλεψη στις συμβάσεις.

3. Την πολιτεία και τους αρμόδιους/εμπλεκόμενους φορείς της, που αντιμετωπίζουν με ανευθυνότητα τα προσφυγόπουλα και τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να διαχειριστούν περιστατικά σαν το χθεσινό, χωρίς καμία υποστήριξη. Η μεταφορά μαθητών δεν είναι μια απλή διαδικασία.

Είναι υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει τη σωματική τους ακεραιότητα και την αξιοπρέπειά τους. Δεν θα ανεχτούμε άλλες δικαιολογίες και άλλο κυνισμό εις βάρος των παιδιών και των εκπαιδευτικών.

Απαιτούμε:

Άμεση διερεύνηση του περιστατικού από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και άμεση απόδοση ευθυνών στον μεταφορέα.

Τήρηση της νομοθεσίας που προβλέπει συνοδό σε όλα τα δρομολόγια μαθητών.

Λήψη μέτρων ασφαλούς μετακίνησης όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή καθεστώτος.

Άμεση ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάφωρη παραβίαση της σύμβασης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου έχει οριστεί ως σχολείο ΔΥΕΠ από τον Ιούνιο του 2024. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την ανευθυνότητα της Περιφέρειας και του μεταφορέα για την ελλιπή οργάνωση και τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Δεν θα επιτρέψουμε να παίζονται οι ζωές παιδιών στα χέρια ανεύθυνων εργολάβων και μιας αδιάφορης Περιφέρειας.

Το χθεσινό περιστατικό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Οι ζωές και η αξιοπρέπεια των παιδιών δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Η ανοχή στην αδιαφορία τελείωσε.

Ο ΣΕΠΕ Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας θα συνεχίσει να διεκδικεί το αυτονόητο: την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των μαθητών μας.

"Κανένα παιδί μόνο του, κανένας εκπαιδευτικός απροστάτευτος!»

