Πυροβολισμοί τη νύχτα στον Βύρωνα - Ενας τραυματίας

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, έξω από καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Καισαρείας στον Βύρωνα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πυροβόλησαν δύο φορές έναν 43χρονο οδηγό ταξί που εκείνη την ώρα βρισκόταν έξω από την είσοδο της καφετέριας και στη συνέχεια διέφυγαν.

Ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο Λαϊκό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται με τραύματα στον γλουτό.

Κατά τις έρευνες στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν κάλυκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.