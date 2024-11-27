Δύο είναι οι μέχρι τώρα συλλήψεις για την υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού του 54χρονου Κώστα Κασίτσα, που απεβίωσε στην ΜΕΘ του νοσοκομείου της Άρτας στις 14 Νοεμβρίου, λίγες μέρες μετά την επίθεση που δέχθηκε, στις 6 Νοεμβρίου, από ομάδα ατόμων στο κέντρο του Αγρινίου, στον πεζόδρομο Καραϊσκάκη.

Από την ιατροδικαστική εξέταση είχε προκύψει αιτιώδης συνάφεια του θανάτου με τον ξυλοδαρμό που υπέστη κι έτσι η Ασφάλεια του Αγρινίου προχώρησε σε διεξοδικές έρευνες και σε συγκέντρωση βιντεοληπτικού υλικού αλλά και μαρτυριών.

Από αυτά τα στοιχεία προέκυψε η εμπλοκή ενός 41χρονου σε βάρος του οποίου τελικά εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, ενώ αναζητούνταν επίσης ένα ακόμη άτομο , που επίσης ταυτοποιήθηκε στην πορεία. Ο 41χρονος παραδόθηκε χιθες συνοδεία του δικηγόρου του.

Ενώ το βράδυ παρουσιάστηκε στη Διεύθυνση Ασφαλείας Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο και ένας 25χρονος, που, επίσης, είχε ταυτοποιηθεί για το περιστατικό του ξυλοδαρμού του 54χρονου.

Σήμερα Τετάρτη θα οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο Αγρινίου ο 25χρονος, που αναμένεται κι αυτός να λάβει προθεσμία.

Πληροφορίες του agriniopress αναφέρουν πως σε βάρος των δυο μέχρι στιγμής κατηγορούμενων αναμένεται να ασκηθούν διώξεις για βαρύτατες κατηγορίες. Η αρχική κατηγορία ήταν για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Ο έτερος νεαρός που αναζητείται για τον ξυλοδαρμό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να έχει εμπλοκή, ως ένα από τα δυο θύματα, στην αιματηρή επίθεση που είχε σημειωθεί στην Σπολάιτα στις 8 Νοεμβρίου και για την οποία οι πέντε δράστες, έχουν προφυλακιστεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.