Δραματική κατάληξη είχε η αναζήτηση ενός 32χρονου άνδρα στη Νέα Αγχίαλο, ο οποίος έφυγε χθες το πρωί από το σπίτι με το τρακτέρ του, αλλά δεν παρουσιάστηκε στη δουλειά του, σε αποθήκη ξυλείας.

Σύμφωνα με τα gegonotanews, οι οικείοι του ανησύχησαν επειδή δεν απαντούσε στις κλήσεις τους και έκαναν καταγγελία στην Αστυνομία, η οποία ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Δυστυχώς, ο 32χρονος εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί καταπλακωμένος από το τρακτέρ στα κτήματα της οικογένειάς του. Η είδηση για τον άδικο χαμό του έπεσε σαν «κεραυνός, στην τοπική κοινωνία της Νέας Αγχιάλου, που δεν μπορεί να πιστέψει ότι ένας νέος άνθρωπος «έφυγε» από την ζωή με τόσο τραγικό τρόπο.

Πηγή: skai.gr

