Πυρκαγιά ξέσπασε στα Αστεραίικα του δήμου Πύργου Ηλείας. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, ενώ εκδόθηκε προληπτικό 112 για τους κατοίκους της περιοχής.

Δεν απειλούνται μέχρι τώρα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κατοικημένες περιοχές από την φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση, στην περιοχή Γεράκι, της Αμαλιάδας.

Την ίδια στιγμή, συνεδρίασε στην Αμαλιάδα το έκτακτο συντονιστικό όργανο για την φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε δασική έκταση στην περιοχή Γεράκι, της Αμαλιάδας.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης, «το μέτωπο της φωτιάς, το οποίο ήταν και το πιο επικίνδυνο και κατευθυνόταν προς την κοινότητα Κορυφή έχει οριοθετηθεί, όπως και ένα άλλο μέτωπο προς την πλαγιά του Γερακίου».

Μετά τις 16:30 ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, στην κατάσβεση συμμετέχουν 85 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρο, 27 οχήματα, πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Γεράκι Αμαλιάδας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2025

Προειδοποιητικό μήνυμα 112 προτρέπει τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Πηγή: skai.gr

