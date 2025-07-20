Ανοιχτά είναι από τις 11:00, σήμερα, Κυριακή 20 Ιουλίου, τα καταστήματα στους εμπορικούς δρόμους, όπως η Ερμού, με πλήθος καταναλωτών να συρρέουν για να κάνουν τα ψώνια τους.

Από την πρώτη ώρα λειτουργίας των καταστημάτων υπήρχε προσέλευση, ωστόσο όσο περνά η ώρα, παρά τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η κίνηση αυξάνεται. Αρκετοί, μεταξύ αυτών και πολλοί τουρίστες, βγαίνουν από τα καταστήματα φορτωμένοι σακούλες, ενώ άλλοι ελέγχουν εξονυχιστικά τις τιμές.

Το προτεινόμενο ωράριο για τα καταστήματα λιανικής, σήμερα, είναι από τις 11:00 έως τις 18:00, ωστόσο κάποια μεγάλα εμπορικά κέντρα της Αττικής θα λειτουργήσουν έως τις 20:00.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Ιουλίου ξεκίνησαν οι θερινές εκπτώσεις, που θα διαρκέσουν έως τα τέλη Αυγούστου.

