Πύργος: Ένας σοβαρά τραυματίας σε σφοδρή μετωπική αυτοκινήτου με λεωφορείο

Ένας άντρας τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην Ε.Ο. Πατρών - Πύργου σε σφοδρότατη σύγκρουση αυτοκινήτου με λεωφορείο του ΚΤΕΛ αναφέρει το ilialive.gr

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών για τον απεγκλωβισμό του τραυματία και έχουν φτάσει και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Το αυτοκίνητο μάρκας BMW είχε κατεύθυνση προς Πάτρα, ενώ το λεωφορείο προς Κυλλήνη, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το λεωφορείο, καταλήγοντας πάνω σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού και στις προστατευτικές μπάρες.

Αυτή την ώρα συνεχίζεται η προσπάθεια των πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό του τραυματία, ενώ έχουν κληθεί ενισχύσεις από την 6η ΕΜΑΚ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο βαριά τραυματισμένος οδηγός περίπου 24 ετών μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

