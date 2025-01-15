Ο Στέλιος από τη Λάρισα ξαναχτυπά με τις ιδιότητες του τσίπουρου

Τον είπαν… «μετεωρολόγο» από τη Λάρισα, αλλά τώρα δείχνει ότι έχει και ταλέντο και σαν... «οινολόγος». Ο λόγος για τον Στέλιο από την Καρίτσα, που ήδη έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, «αναλύοντας» και μετρώντας τη χιονόπτωση με τον δικό του, μοναδικό τρόπο. Ο Στέλιος είναι ιδιαίτερα αγαπητός και δημοφιλής στην τοπική κοινωνία, και ξαναχτύπησε με νέο βίντεο για τις ιδιότητες του τσίπουρου.

Τσιπουράκι δια πάσαν νόσον...

«Εμείς το τσίπουρο το χρησιμοποιούμε για πολλά πράγματα… Καταρχήν είναι το νο 1 αντισηπτικό, οι παλιοί το έβαζαν και για after save στα μούτρα μετά το ξύρισμα. Εμείς το τσίπουρο το χρησιμοποιούμε όταν γυρνάμε από τη δουλειά κουρασμένοι, βάζουμε ένα τσιπουράκι εκεί πέρα μέχρι να γίνει το φαΐ να φάμε να μας ανοίξει την όρεξη… Γυρνούμε από τη δουλειά κουρασμένοι και δεν έχει φαΐ στο σπίτι; Πίνουμε ένα τσιπουράκι – δυο και την ξεχάσαμε την πείνα. Είμαστε όλη μέρα στο σπίτι χαλαροί και καθόμαστε; Βάζουμε ένα τσιπουράκι εκεί πέρα να γουστάρουμε να περάσουμε όμορφα» τονίζει ο Στέλιος.

Είσαι χαρούμενος; λυπημένος; Με ερωτική απογοήτευση; Το τσιπουράκι είναι η απάντηση (ίσως σε κάθε ερώτηση) τονίζει συμπερασματικά ο Στέλιος, σημειώνοντας ότι «είναι ερωτικό και διεγερτικό για το σεξ».

Και πρόγνωση καιρού έχουμε

Ο Στέλιος δημιούργησε και ένα βίντεο στο οποίο εξηγεί λεπτομερώς και με τους δικούς του όρους το ύψος του χιονιού.

«Το καθόλου χιόνι είναι ντιπ. Λίγο χιόνι είναι πασπάλι. Ακόμη λίγο παραπάνω, όπως εδώ στο ντουβάρι, είναι δύο δάχτυλα. Ακόμα λίγο παραπάνω, όπως βλέπεις εδώ στην ταράτσα, είναι μια παλάμη. Και όπως βλέπεις εδώ στη σκεπή τώρα αυτό είναι μια πιθαμή. Ακόμα παραπάνω είναι ένα γόνα και ακόμα παραπάνω είναι μέχρι το ζωνάρι. Και ακόμα παραπάνω είναι “άστο να πάει, μας παράκουσε”», εξηγεί ο αγρότης.

Μιλώντας την Τρίτη στο Live Υοu στο ΣΚΑΪ ο ίδιος σχολίασε τις μεθόδους του λέγοντας πως «αυτή την ώρα ρίχνει πατσαβούρι ή σλότα». Επίσης, ανέφερε ότι «αυτό που βλέπετε στο δρόμο λέγεται λοτούρα γιατί είναι κάτι ανάμεσα σε νερό, χιόνι και πάγος».

Όσον αφορά το ύψος του χιονιού είπε ότι «είναι λιγότερο από το γόνα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.