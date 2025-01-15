Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για την πρόσληψη 60 εργασιακών συμβούλων στη ΔΥΠΑ

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2025, στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων για τις 60 θέσεις εργασιακών συμβούλων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: www.dypa.gov.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.