Αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω συνέλαβαν την Δευτέρα (13/1) το πρωί 2 άντρες, ηλικίας 39 και 58 ετών, μέλη εγκληματικής ομάδας που διέπρατταν διαρρήξεις- κλοπές από σούπερ μάρκετ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί, που κλήθηκαν από υπαλλήλους σουπερμάρκετ, εντόπισαν τον 58χρονο και μετά από έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του προϊόντα που είχε αφαιρέσει νωρίτερα από το κατάστημα που βρίσκεται στην περιοχή του Αιγάλεω, ενώ έπειτα από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω, ταυτοποιήθηκε και ο 39χρονος και συνελήφθη.

Μετά από έρευνα στην κατοχή και στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, 29 φαρμακευτικά δισκία, 2 ζυγαριές ακριβείας, διάφορα κοσμήματα και ρουχισμός που φορούσαν κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Συνολικά εξιχνιάστηκαν 16 περιπτώσεις κλοπών, ενώ όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία το εκτιμώμενο ποσό των αφαιρεθέντων αντικειμένων, ανέρχεται στα 12.700 ευρώ , ενώ έχουν ταυτοποιηθεί επιπλέον 3 μέλη της ομάδας, ένας εκ των οποίων είναι έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

