Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο κυβερνήτης χειριστής του ελικοπτέρου που έπεσε χθες το μεσημέρι στη μαρίνα της Βουλιαγμένης. Ο 57χρονος αφέθηκε ελεύθερος, αφού προηγουμένως ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για να διακριβωθούν τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου.

Υπενθυμίζεται ότι στη σύλληψη του 57χρονου κυβερνήτη του ελικοπτέρου που κατέπεσε χθες στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης με 4 επιβαίνοντες -όλοι καλά στην υγεία τους- προχώρησε το Λιμενικό Σώμα.

Ο χειριστής του ελικοπτέρου κατηγορήθηκε για παραβάσεις σχετικές με επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία, σωματική βλάβη από αμέλεια και παραβάσεις του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί υπήκοοι ΗΠΑ (δύο άνδρες και δύο γυναίκες) και ο 57χρονος ημεδαπός κυβερνήτης, οι οποίοι κατάφεραν να εξέλθουν μόνοι τους από τη θάλασσα και να κολυμπήσουν προς τα βράχια, απ' όπου περισυνελέγησαν από λέμβο της μαρίνας.

Στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στην προβλήτα. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, όλοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ μία εκ των γυναικών, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση κύησης, μεταφέρθηκε προληπτικά σε ιδιωτική μαιευτική κλινική.

Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί νωρίτερα από τον Ασπρόπυργο και προσγειώθηκε στη μαρίνα "Astir Βουλιαγμένης" για να παραλάβει τους επιβάτες με προορισμό τη Μύκονο. Κατά την απογείωση, εξαιτίας ισχυρών ριπών ανέμου, το σκάφος αιωρήθηκε ελαφρώς και στη συνέχεια έπεσε στη θάλασσα με την εμπρός δεξιά πλευρά του, με αποτέλεσμα να βυθιστεί.

Αμέσως τοποθετήθηκε πλωτό προστατευτικό φράγμα στο σημείο της πτώσης και, με τη συνδρομή δύτη και γερανού, το ελικόπτερο ανελκύστηκε και μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου Τατοΐου για περαιτέρω διερεύνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.