Φωτιά στο Γραμματικό

Οριοθετημένη είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στο Γραμματικό Αττικής, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Για προληπτικούς λόγους, οι κάτοικοι σε Άνω Σούλι και Μαραθώνα έλαβαν μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν προς Γραμματικό και Νέα Μάκρη αντίστοιχα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



📍#Αττική



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γραμματικό



❗Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άνω_Σούλι απομακρυνθείτε προς #Γραμματικό και αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μαραθώνα απομακρυνθείτε προς #Νέα_Μάκρη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… June 16, 2025

Μιλώντας στο ραδιόφωνου του ΣΚΑΙ 100.3, ο δήμαρχος Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας, ανέφερε πως η φωτιά ξέσπασε κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ, χωρίς να το απειλήσει. Ωστόσο, μπήκε σε πυκνή δασική έκταση και είναι επικίνδυνη.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή έχει απομακρυνθεί από το μοναστήρι και κατευθύνεται προς τον Μαραθώνα.



Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις και εναέρια μέσα, οι οποίες ενισχύονται διαρκώς. Συγκεκριμένα, επιχειρούν πλέον 140 πυροσβέστες με 38 οχήματα, 5 ομάδες δασοκομάντος, πλήθος εθελοντών, καθώς και εθελοντικών οχημάτων ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής. Από αέρος συνδράμουν 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.

Ο συντονισμός των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ που μετέβη στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος του Δήμου Μαραθώνα τόνισε πως «χρειάζεται μεγάλη προσοχή και εγρήγορση απ’ όλους μας».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μοναστηρίου, από το ύψος της Λεωφόρου Γραμματικού, στην περιοχή του Άνω Σουλίου, ενώ διενεργούνται εκτροπές στους εξής δρόμους:

Λ. Μαραθώνος από Ρίμινι στο Γραμματικό

Αθανασίου Διάκου από Μπενάκη στο Γραμματικό

Λ. Γραμματικού από Αναπαύσεως στον Μαραθώνα

