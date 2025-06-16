Έγκυος ήταν μία από τους τέσσερις επιβάτες του ελικοπτέρου που κατέπεσε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της μαρίνας Βουλιαγμένης, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος. Παράλληλα, συνελήφθη ο 57χρονος πιλότος για σειρά παραβάσεων, μεταξύ των οποίων και για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το μεσημέρι της Κυριακής η Λιμενική Αρχή Βουλιαγμένης ενημερώθηκε για πτώση ελικοπτέρου στη θαλάσσια περιοχή της μαρίνας, κοντά στον πράσινο φανό εισόδου. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή έσπευσαν στελέχη του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. με περιπολικό όχημα και σκάφος, ενώ ειδοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ, ιδιώτης δύτης, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί λίγο νωρίτερα από τον Ασπρόπυργο και είχε μεταβεί στη μαρίνα “ASTIR Βουλιαγμένης” για να παραλάβει τέσσερις επιβάτες με προορισμό τη Μύκονο. Κατά την απογείωση και λόγω ισχυρών ανέμων, το ελικόπτερο αιωρήθηκε σε ύψος περίπου ενός μέτρου και στη συνέχεια κατέπεσε στη θάλασσα με την εμπρός δεξιά πλευρά του, με αποτέλεσμα να βυθιστεί.

Οι τέσσερις αλλοδαποί επιβάτες –δύο άνδρες και δύο γυναίκες υπήκοοι ΗΠΑ– καθώς και ο Έλληνας κυβερνήτης κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το βυθισμένο ελικόπτερο και να φτάσουν κολυμπώντας στα βράχια, απ’ όπου περισυνελέγησαν με ασφάλεια από λέμβο της μαρίνας. Όλοι εξετάστηκαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και βρέθηκαν καλά στην υγεία τους, ενώ η μία γυναίκα, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση κύησης, μεταφέρθηκε προληπτικά σε ιδιωτική μαιευτική κλινική.

Το ναυάγιο περικυκλώθηκε άμεσα με πλωτό φράγμα από τον διαχειριστή της μαρίνας για την αποφυγή θαλάσσιας ρύπανσης. Το ελικόπτερο ανελκύστηκε με τη συνδρομή δύτη και γερανού και μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο Τατοΐου για διερεύνηση των αιτίων του ατυχήματος.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Βουλιαγμένης, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 57χρονος πιλότος για παραβάσεις που αφορούν επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία (άρθρο 291 παρ. 3 Π.Κ.), σωματική βλάβη από αμέλεια (άρθρο 314 Π.Κ.) και παραβάσεις του πληρώματος σε περίπτωση ανάγκης (άρθρο 176 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου).

Η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Βουλιαγμένης για την πτώση κατά την διαδικασία απογείωσης ενός ελικοπτέρου στη θάλασσα στη μαρίνα της Βουλιαγμένης κοντά στον πράσινο φανό εισόδου. Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβησαν στελέχη Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ. με περιπολικό όχημα Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ. και ένα περιπολικό σκάφος (ΠΛΣ) Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ., ενώ ενημερώθηκαν το Ε.Κ.Α.Β., ιδιώτης δύτης, ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) για την συνδρομή τους.

Οι τέσσερις αλλοδαποί επιβάτες του ελικοπτέρου (2 άνδρες και 2 γυναίκες υπήκοοι ΗΠΑ) και ο 57χρονος ημεδαπός κυβερνήτης του εξήλθαν με ίδιες δυνάμεις κολυμπώντας προς τα βράχια. Στη συνέχεια περισυνελέγησαν από λέμβο της μαρίνας Βουλιαγμένης και αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στην προβλήτα, ενώ το ελικόπτερο βυθίστηκε. Όλοι οι επιβάτες εξετάστηκαν από το πλήρωμα του οχήματος του ΕΚΑΒ και βρέθηκαν καλά στην υγεία τους, ενώ η μία γυναίκα που βρισκόταν σε κατάσταση κύησης μεταφέρθηκε προληπτικά σε ιδιωτική μαιευτική κλινική.

Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί μεσημβρινές ώρες χθες από τον Ασπρόπυργο και μετέβη στη μαρίνα “ASTIR Βουλιαγμένης”, για να παραλάβει τους 4 επιβάτες του με προορισμό τη Μύκονο. Σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό, το ελικόπτερο κατά τη διαδικασία απογείωσης αιωρήθηκε ένα μέτρο από το έδαφος λόγω των ισχυρών ριπών ανέμου και έπεσε στη θάλασσα με την εμπρός δεξιά πλευρά του. Με μέριμνα του φορέα διαχείρισης της μαρίνας τοποθετήθηκε πλωτό προστατευτικό φράγμα περιμετρικά του ναυαγίου, ενώ με τη συνδρομή δύτη και γερανοφόρου οχήματος το ελικόπτερο ανελκύστηκε και μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου Τατοΐου προς διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Βουλιαγμένης του Λιμεναρχείου Σαρωνικού που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ο 57χρονος κυβερνήτης / χειριστής του ελικοπτέρου για παράβαση των άρθρων 291 παρ. 3 (Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών), 314 του Π.Κ. (Σωματική βλάβη από αμέλεια) και 176 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (Παραβάσεις του πληρώματος σε περίπτωση κατάστασης ανάγκης)».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

