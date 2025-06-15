Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, έπειτα από αναφορές ότι ιδιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε σε θαλάσσιο χώρο στη μαρίνα της Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ελικόπτερο με 5 επιβαίνοντες, οι οποίοι είναι όλοι σώοι. Για τη διάσωσή τους σπεύδουν ήδη φουσκωτά του Λιμενικού, ενώ από στεριάς προσεγγίζουν και δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία προσγείωσης στο ελικοδρόμιο της Μαρίνας Βουλιαγμένης οι 5 επιβαίνοντες ((1 Έλληνας πιλότος και 4 αλλοδαποί) βγήκαν με ίδιες δυνάμεις από τη θάλασσα και είναι καλά στην υγεία τους.

Όπως αναφέρει το ΕΚΑΒ, τα 4 από τα 5 άτομα είναι ελαφρά τραυματίες με μώλωπες και θα μεταφερθούν στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

