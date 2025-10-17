Αθωώθηκαν τα δύο άτομα που είχαν συλληφθεί το προηγούμενο 24ωρο επειδή φωτογράφησαν ή βιντεοσκόπησαν με το κινητό τους τηλέφωνο μέσα σε δικαστικές αίθουσες των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια ξεχωριστών συνεδριάσεων.

Πρόκειται, για έναν ένορκο που ενόψει της διαδικασίας κλήρωσης για τη συγκρότηση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου έβγαλε μία φωτογραφία, και μία μάρτυρα σε (άλλη) δίκη τού Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων που βιντεοσκοπούσε τη διαδικασία. Και οι δύο επικαλέστηκαν νομική πλάνη ισχυριζόμενοι ότι δεν γνώριζαν ότι η ενέργειά τους απαγορεύεται.

Για «ανοησία» εκ μέρους του έκανε λόγο ο ένορκος, αναφέροντας ότι τράβηξε τη φωτογραφία για προσωπική χρήση. Από την άλλη, η μάρτυρας, με καταγωγή από τη Ρουμανία, απολογήθηκε ότι προέβη σε βιντεοσκόπηση επειδή ήθελε να ακούσει και να μεταφράσει τα λεχθέντα στη δίκη.

Και οι δύο είχαν γίνει αντιληπτοί από την έδρα των δικαστηρίων και είχε διαταχθεί η σύλληψή τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.