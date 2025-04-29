Ψηφιακή άδεια κυκλοφορίας οχημάτων θέλει να θεσπίσει η Ευρώπη

Μια συνολική αναθεώρηση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οδική ασφάλεια και την ταξινόμηση των οχημάτων προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ψηφιακή τεχνολογία να έχει κομβικό ρόλο στις προωθούμενες αλλαγές. Η επικαιροποίηση, που εισηγείται η Επιτροπή, αφορά τρεις οδηγίες της ΕΕ, που διέπουν τους ελέγχους οχημάτων, την ταξινόμησή τους και τους οδικούς τεχνικούς ελέγχους των επαγγελματικών οχημάτων.

“Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για την οδική ασφάλεια και την ταξινόμηση οχημάτων είναι παρωχημένοι και δεν μπορούν, πλέον, να συμβαδίσουν με την ραγδαία πρόοδο στην τεχνολογία των οχημάτων, την αυξανόμενη ανησυχία για τη ρύπανση και τα χρονίζοντα ζητήματα οδικής ασφάλειας. Οι νέοι κανόνες θα δίνουν προτεραιότητα στην οδική ασφάλεια και την ποιότητα του αέρα, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων και την προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες, όπως τα προηγμένα συστήματα υποστήριξης του οδηγού”, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επικαιροποιημένοι κανόνες για ασφαλέστερους δρόμους, λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση και ψηφιακά έγγραφα οχημάτων

Μεταξύ άλλων, η Ένωση θα θεσπίσει περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα, νέες δοκιμές για τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας και προηγμένες μεθόδους δοκιμών εκπομπών για τον εντοπισμό των οχημάτων με υψηλές εκπομπές. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση ετήσιων επιθεωρήσεων για αυτοκίνητα και ημιφορτηγά παλαιότητας άνω των δέκα ετών, τα οποία ευθύνονται για δυσανάλογα μεγάλες ποσότητες επιβλαβών εκπομπών.

Ψηφιακή άδεια κυκλοφορίας

Τέλος, η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση μιας ψηφιακής άδειας κυκλοφορίας οχήματος ως νέου προτύπου και την απλούστευση της διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων, βελτιώνοντας την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων μεταξύ των κρατών-μελών. Έτσι, θα διευκολυνθεί η αναγνώριση και ο έλεγχος των πιστοποιητικών σε διασυνοριακό επίπεδο.

Οι προτάσεις θα εξεταστούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Μόλις συμφωνηθεί, η Επιτροπή θα προετοιμάσει τις απαιτούμενες κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις για ορισμένες πτυχές της εφαρμογής των κανόνων.

Τα επόμενα 25 χρόνια, οι αλλαγές αυτές αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια, αποτρέποντας 65.000 σοβαρούς τραυματισμούς και σώζοντας 7.000 ζωές, κατ’ εκτίμηση.

“Η ΕΕ είναι σταθερά προσηλωμένη στη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα και των σοβαρών τραυματισμών κατά 50% έως το 2030. Η σημερινή πρωτοβουλία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, καθιστώντας τους δρόμους μας ασφαλέστερους, καθαρότερους στον αέρα και διευκολύνοντας τη ζωή των πολιτών. Με τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών κανόνων μας, αξιοποιούμε την τελευταία τεχνολογία, ενισχύοντας την επιβολή και διασφαλίζοντας ότι συμβαδίζουν με την εξελισσόμενη πραγματικότητα της κινητικότητας”, τόνισε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού.

