Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στην αρμόδια Ανακρίτρια Ηρακλείου ο βιολογικός πατέρας του 3χρονου Άγγελου που βασανίστηκε μέχρι θανάτου από τη μητέρα του και τον σύντροφό της.

Οι όροι που του επιβλήθηκαν είναι αυτοί της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Οι κατηγορίες σε βάρος του βιολογικού πατέρα του μικρού Άγγελου, αφορούν στη μεθοδευμένη πρόκληση πόνου με κίνδυνο για τη ζωή, όπως και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, οι οποίες φέρεται να προέκυψαν από τα όσα είχε υποστηρίξει κατά την απολογία της η μητέρα του παιδιού και είχαν επαναλάβει μέλη της οικογένειάς της και πάντως για χρονικό διάστημα πριν την εγκατάσταση της μητέρας και του παιδιού στην Κρήτη.

Ο βιολογικός πατέρας, αφού αρνήθηκε ότι ο ίδιος είχε οποιαδήποτε κακοποιητική συμπεριφορά προς το παιδί, ανέφερε ότι δεν είχε δει ποτέ το παιδί χτυπημένο και πως αυτό που επιθυμεί «είναι να τιμωρηθούν για ό,τι έκαναν οι υπεύθυνοι».

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο νεαρός εξέφρασε την ικανοποίησή του και ευχαρίστησε τους δικηγόρους του, ενώ για άλλη μια φορά αρνήθηκε πως είχε χτυπήσει ποτέ τον Άγγελο.

«Απολογήθηκα κανονικά, είπα την αλήθεια μου, ότι ποτέ δεν έχω ακουμπήσει το παιδί μου» ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας επίσης ότι προσπάθησε «πολλές φορές να πάρει το παιδί» από τη μητέρα.

«Έχουνε και οι δύο μερίδιο ευθύνης» τόνισε ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, ενώ κατέληξε ότι για το διάστημα που ήταν μαζί με τη μητέρα, εκείνη δεν είχε τέτοια συμπεριφορά προς το παιδί.

Από την πλευρά της, η εκ των συνηγόρων υπεράσπισής του, κ. Ελισσάβετ Παναγιωτίδου ανέφερε:

«Στη δικογραφία έχει γίνει μια πολύ λεπτομερής δουλειά για τη διακρίβωση της αλήθειας. Ο Δημήτρης ενεπλάκη στην υπόθεση από άλλη πλευρά, με άλλες κατηγορίες, όμως από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού - και θεωρούμε ότι αυτό εκτιμήθηκε και από την κ. Ανακρίτρια και από την κ. Εισαγγελέα - δεν υπήρχαν εκείνες οι ενδείξεις που θα μπορούσαν οδηγήσουν στο να πιθανολογηθεί ή να σχηματισθεί η πεποίθηση ότι ο Δημήτρης έχει τελέσει αυτά τα αδικήματα».

Οι κατηγορίες σε βάρος του νεαρού, ο οποίος δεν είχε αναγνωρίσει τον αδικοχαμένο Άγγελο, φέρεται να προέκυψαν από τα όσα υποστήριξε στην απολογία της η προφυλακισμένη μητέρα του παιδιού, κάποια ευρήματα της ιατροδικαστικής αλλά και από επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό που βρέθηκε σε κινητό τηλέφωνο της γυναίκας.

Το υλικό αυτό φέρεται να έχει ληφθεί σε προγενέστερο χρόνο από την περίοδο που η 26χρονη, μαζί με το παιδί, έφυγε από την Αθήνα και ήρθε στην Κρήτη, για να συγκατοικήσει με τον 44χρονο σύντροφό της, που επίσης έχει προφυλακιστεί.



