Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς με αποτέλεσμα να υπάρχει αρκετή κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα αυτήν την ώρα τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι στο Χαϊδάρι μέχρι τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά. Παράλληλα ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού.

Επίσης, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, και συγκεκριμένα από τον κόμβο του Ασπροπύργου έως την Ελευσίνα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Αρκετά αυξημένη είναι η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου όπου τα προβλήματα ξεκινούν λίγο πριν από τα διόδια Ελευσίνας και συνεχίζονται μέχρι το ύψος των Μεγάρων. Παράλληλα δυσχέρεια παρατηρείται και στο κομμάτι από την Κινέττα έως τους Αγίους Θεοδώρους. Καλύτερη είναι η εικόνα στην Αθηνών-Λαμίας όπου η κίνηση διεξάγεται κανονικά πέρα από κάποιες μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών.

Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6.00 το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου μέχρι τις 6.00 το πρωί σήμερα 50.069 οχήματα έχουν περάσει τα διόδια προς Κόρινθο και 37.758 προς Λαμία.

