Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στα Μακρίσια της Ηλείας ο θάνατος του 13χρονου Κωνσταντίνου Καούκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε σήμερα, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, η κηδεία του 13χρονου Κωνσταντίνου Καούκη, που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή.

Συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής είπαν το τελευταίο «αντίο» στο 13χρονο παιδί, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη από την τραγική απώλεια.

Ο Κωνσταντίνος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, γεγονός που βύθισε στο πένθος τα Μακρίσια και την ευρύτερη περιοχή. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως ένα παιδί μόλις 13 ετών δεν βρίσκεται πια ανάμεσα στους δικούς του ανθρώπους.

Η οικογένεια και οι φίλοι τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια, σε μια συμβολική και συγκινητική κίνηση μνήμης για τον μικρό Κωνσταντίνο. Ένα «αντίο» γεμάτο σιωπή, πόνο και αγάπη, σε ένα παιδί που έφυγε πρόωρα, αφήνοντας πίσω του ανείπωτη θλίψη.

Πηγή: skai.gr

