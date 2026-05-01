Αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε τις πρωινές ώρες στο Ηράκλειο και πιο συγκεκριμένα έξω από γνωστό μπαρ της πόλης. Τρία άτομα, δύο εκ των οποίων φέρεται να είχαν όπλα και ο τρίτος μαχαίρι, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τον 57χρονο αλλοδαπό εργαζόμενο του μπαρ.

Ο 57χρονος φέρεται να μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών νοσοκομείου με τραύμα από μαχαίρι στο αριστερό πόδι, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και έλαβε ήδη εξιτήριο, ενώ στο σημείο του επεισοδίου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκε και κάλυκας όπλου. Για το αιματηρό επεισόδιο συνελήφθη ένας 23χρονος, αναζητείται ένα ακόμη άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί, καθώς και ένα τρίτο άτομο αγνώστων έως τώρα, στοιχείων.

Πηγή: skai.gr

