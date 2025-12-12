Πρώτη απάντηση αγροτών στο κάλεσμα Μητσοτάκη: «Θέλουν το διαίρει και βασίλευε»

Μια πρώτη απάντηση στο κάλεσμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για διάλογο, έδωσαν οι αγρότες από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της μικροφωνικής από εκπροσώπους των μπλόκων και των σωματείων που δίνουν το παρών στο λιμάνι, ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων ενημέρωσε τους αγρότες για το κάλεσμα του πρωθυπουργού, λέγοντας:

«Θέλουν λοιπόν το διαίρει και βασίλευε. Εμείς ζητάμε πρώτα από όλα να φύγουν οι δυνάμεις καταστολής από τους δρόμους, που χτυπάνε τους αγρότες. Και μετά θα το δούμε το εάν θα μπορέσουμε να πάμε να συζητήσουμε».

«Το Σάββατο γίνεται η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια και θα απαντήσουμε όπως πρέπει. Με σύνεση, με ευπρέπεια και όπως εμείς θα ορίζουμε. Δε θα πάει κανείς», τόνισε, σύμφωνα με το thesspost.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.