Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Βόρειας Ελλάδας οι οποίοι άρχισαν να συγκεντρώνονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, έντονη είναι η παρουσία των δυνάμεων της αστυνομίας και του λιμενικού στο σημείο.

Λίγο πριν τις 12.00 έκλεισαν την κεντρική πύλη του λιμανιού Θεσσαλονίκης επί της οδού Κουντουριώτη και Σαλαμίνος, καθώς έφταναν οι αγρότες και τα πρώτα τρακτέρ, με κάποιους μάλιστα να έχουν στο μπροστινό μέρος των οχημάτων τους... φέρετρα.

Πριν από περίπου μισή ώρα έφτασαν περί τα δεκαπέντε τρακτέρ από τα Μάλγαρα και πέντε απ’ αυτά παρατάχθηκαν μπροστά στην κλειστή πύλη του λιμανιού, στην οδό Κουντουριώτου, πραγματοποιώντας συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού.

Ένα τέταρτο αργότερα κατέφθασε αντίστοιχος αριθμός τρακτέρ από τα «Πράσινα Φανάρια», στην οδό Κουντουριώτου, και παρατάχθηκαν δεξιά και αριστερά στον δρόμο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Στο σημείο έχουν φτάσει και αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας, με αγροτικά αυτοκίνητα και λεωφορεία, καθώς και αντιπροσωπείες αγροτών από μπλόκα σε τελωνεία.

Στη διαμαρτυρία συμμετέχουν επίσης μελισσοκόμοι και σε ένδειξη συμπαράστασης φοιτητές και εργατικά σωματεία.

Στις 11:20 αστυνομικοί σφράγισαν την κεντρική είσοδο απαγορεύοντας την είσοδο στο λιμάνι σε κανένα όχημα, σύμφωνα με το thestival.

Πηγή: skai.gr

