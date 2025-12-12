Απεργία κήρυξε για τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ), που καλεί σε συγκέντρωση στις 12.30 στο ΥΠΠΟ (Μπουμπουλίνας).

«Θέλουμε να γίνει κεντρικό ζήτημα η πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού: ο προγραμματισμός για τις απαραίτητες μόνιμες προσλήψεις, και η πρόσληψη άμεσα, για το 2026, ΙΔΟΧ με τις ειδικότητες που έχει ανάγκη η κάθε Υπηρεσία», τονίζει στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΑ και επισυνάπτει «το εξώδικο της απεργίας, που έχει κοινοποιηθεί νομίμως στις 10.11.2025 στην πολιτική ηγεσία».

«Θέλουμε να σταματήσει ο εργασιακός εκφοβισμός σε όλες τις Υπηρεσίες» και «να γίνει κατανοητό ότι κάθε φορά που η Βουλή ψηφίζει νόμους που μας αυξάνουν την εργασιακή ύλη, θα πρέπει να προσλαμβάνεται και το αντίστοιχο προσωπικό στην Αρχαιολογική Υπηρεσία», προσθέτει ο ΣΕΑ.

Για την απεργία, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων απευθύνθηκε σε όλα τα σωματεία του ΥΠΠΟ, «καθώς η υποστελέχωση αφορά όλους τους κλάδους στο ΥΠΠΟ». Έτσι, 24ωρη πανελλαδική απεργία προκήρυξε επίσης ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων, στάση εργασίας από τις 12.00 και συγκέντρωση στην Μπουμπουλίνας κήρυξε ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων, ενώ στάση εργασίας και συγκέντρωση στις 12.00 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων εξήγγειλε ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ ΒΔ Ελλάδας και συμπαράσταση στον ΣΕΑ και συμμετοχή στη στάση εργασίας και στην κινητοποίηση στην Μπουμπουλίνας ανακοίνωσε η ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής - Τμήμα Πολιτισμού.

Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

