Στα δικαστήρια της Καλαμάτας βρέθηκαν το πρωί της Παρασκευής ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ της Φοινικούντας και ο επιχειρηματίας φίλος του, οι οποίοι αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για την απολογία τους.

Την ίδια ώρα, οι αποκαλύψεις συνεχίζονται καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου στον ΣΚΑΪ, είχαν γίνει 7 τηλεφωνήματα, με πακιστανικά τηλέφωνα, μεταξύ του ενός 22χρονου συλληφθέντα με τον ανιψιό του θύματος.

Επιπλέον, μετά την εκτέλεση, οι αστυνομικοί βρήκαν μηνύματα σε διαδικτυακές εφαρμογές μεταξύ του ανιψιού και του επιχειρηματία, όπου φαίνεται πως συζητούσαν για την προανακριτική κατάθεση του πρώτου.

Επίσης, αποκαλύπτεται πως ο ανιψιός είναι αυτός που μετέφερε τον 22χρονο, μετά τη δολοφονία, από τη Φοινικούντα στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας, ενώ ο ίδιος είχε ισχυριστεί πως είχε κολυμπήσει όλη αυτή την απόσταση.

Ο ίδιος νεαρός μάλιστα, φέρεται να είχε μείνει στο κάμπινγκ μετά το διπλό φονικό, μαζί με τον ανιψιό, για να εξαφανίσουν τα πειστήρια, όπως το όπλο της δολοφονίας, τη θήκη της κιθάρας και τα πακιστανικά τηλέφωνα.

Επίσης, φέρεται πως ο 22χρονος, που είναι ο συνοδηγός της μηχανής, είναι αυτός που εκτέλεσε το έγκλημα, και όταν κλήθηκε για νέα κατάθεση, ο νεαρός φέρεται να είπε κάποια πράγματα που οδήγησαν στις νέες συλλήψεις.

«Δεν έχει κλείσει ο κύκλος των συλλήψεων»

Η κ. Φραγκάκη, δικηγόρος δύο μελών της οικογένειας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε πως «πιστεύουμε πως δεν έχει κλείσει ο κύκλος των συλλήψεων. Είναι μια υπόθεση που θεωρώ πως έχει πάρα πολύ βάθος και θεωρώ πως τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν και άλλα πρόσωπα τα οποία είναι εμπλεκόμενα σε αυτό το έγκλημα και το οποίο φαίνεται, με βάση τα στοιχεία, ήταν προμελετημένο».



