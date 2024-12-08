Πρόστιμο για καύση σκουπιδιών στη Χανιώτη

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.250 ευρώ, επιβλήθηκε χθες από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου, σε αλλοδαπό, για καύση σε απορρίμματα, εντός υπαίθριου χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, όπως γνωστοποιείται σήμερα.

Το συμβάν έγινε στην περιοχή Χανιώτη, του δήμου Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

