Ετήσια συνέλευση της ένωσης εισαγγελέων: Τι συζητήθηκε

Στον νέο δικαστικό χάρτη και στην απονομή δικαιοσύνης αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης κατά την ομιλία του στην 39η ετήσια γενική συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.

"Το κράτος πρέπει να εκπέμπει ένας καθεστώς ασφάλειας, δεν μπορεί να ενισχύει την ατιμωρησία και εκπέμπει το μήνυμα προς τους πολίτες ότι δεν μπορείς να παρανομείς γιατί πρέπει να ξέρεις ότι θα υπάρχει τιμωρία» ανέφερε ο κ. Φλωρίδης ο οποίος, αναφερόμενος στον νέο δικαστικό χάρτη είπε ότι «τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά και η Δικαιοσύνη θα μπει σε άλλο δρόμο».

Στην καθυστέρηση της απονομής δικαιοσύνης αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης, τονίζοντας ότι «οι καθυστερήσεις ισοδυναμούν με μη απονομή της Δικαιοσύνης. Η Δικαιοσύνη που δεν απονέμεται έγκαιρα δεν είναι Δικαιοσύνη».

Αναφερόμενος στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Ζήσης πρότεινε να συμπεριληφθεί διάταξη, η οποία θα κατοχυρώνει ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου υποχρεωτικά θα προέρχεται από την ορθεία Δικαιοσύνη (εισαγγελικό κλάδο) και για το πρόσωπο που θα καλύψει τη θέση θα έχει προηγηθεί σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας.

Στο νέο δικαστικό χάρτη αναφέρθηκε κατά την ομιλία της και η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη η οποία τόνισε ότι δοκιμάζει τις ικανότητες του εισαγγελικού κλάδου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις κα " μέχρι στιγμής οι εισαγγελείς ανταποκρίνονται παρά το φόρτο εργασίας."

Πρόεδρος ΣτΕ: " δεν μπορεί ο δικαστής να καθυστερεί την έκδοση αποφάσεων"

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλης Πικραμένος αναφέρθηκε στην καθυστέρηση της απονομής δικαιοσύνης τονιζοντας ότι "ο δικαστής μπορεί να έχει μεν επιστημονική μόρφωση και ικανότητα, αλλά αυτό δεν αρκεί για να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του δικαστικού σώματος που προϋποθέτουν ταχύτητα και ποιότητα στην έκδοση των δικαστικών αποφάσεων. Δεν μπορεί ο δικαστής να χρησιμοποιεί την δικαστική ισοβιότητα και να καθυστερεί στην έκδοση των αποφάσεων γιατί τότε είναι αναγκαίο να ληφθούν πειθαρχικά μέτρα ακόμη και η αποπομπή από το δικαστικό σώμα", ανέφερε προσθέτοντας ότι δε γίνεται οι δικαστές παρατεταμένα να επικαλούνται προσωπικά προβλήματα.

Το ψήφισμα

Μόλις ολοκληρώθηκε η συνέλευση, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εξέδωσαν ψήφισμα το οποίο αναφέρει:

«Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, κατά την 39η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2024, ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζουν τα εξής:

1. ΤΟΝΙΖΟΥΝ ότι η ανεξαρτησία των λειτουργών της Δικαιοσύνης αποτελεί θεμέλιο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και ΚΑΛΟΥΝ όλους τους κοινωνικούς εταίρους να κατανοήσουν τη σημασία της και να τη θωρακίσουν έμπρακτα.

2. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ κάθε προσπάθεια απαξίωσης και στοχοποίησης των εισαγγελικών λειτουργών, με αφορμή τους χειρισμούς τους σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΥΝ ότι τέτοιου είδους πρακτικές δεν προσήκουν σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, που σέβεται τη συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου, διαπνέεται από τον βασικό κανόνα της διάκρισης των λειτουργιών και αυτοαποκαλείται «ευνομούμενο» και ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ότι δεν πρόκειται να επιφέρουν τις επιδιωκόμενες παρενέργειες, δηλαδή τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την εισαγγελική αρχή και τη Δικαιοσύνη εν γένει, καθόσον οι Έλληνες εισαγγελείς δεν επηρεάζονται από ευθείες ή έμμεσες απειλές, πιέσεις και εκφοβισμούς, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, αλλά ασκούν το λειτούργημά τους και θα συνεχίσουν να το πράττουν, με βάση τον νόμο και τη συνείδησή τους, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον, με αυταπάρνηση και κυρίως με παρρησία, λειτουργώντας ως εγγυητές των ελευθεριών του πολίτη.

3. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ την έλλειψη αποτελεσματικών μέτρων ασφαλείας των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, όπως και των δικαστικών υποδομών και εγκαταστάσεων και ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΝ την πολιτεία να λάβει άμεσα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία τους, ώστε οι λειτουργοί της δικαιοσύνης να επιτελούν το λειτούργημα τους, υπό συνθήκες πλήρους ασφαλείας και ελευθερίας.

4. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος να αναλάβει όλες τις αναγκαίες δράσεις, για την ανάδειξη και ικανοποίηση των προτάσεων και αιτημάτων του κλάδου».

