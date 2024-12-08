Πανηγυρισμοί Σύρων στην Πλατεία Συντάγματος για την πτώση του Άσαντ

Πλήθος Σύρων προσφύγων έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγματος για να πανηγυρίσει για την ανατροπή του καθεστώτος Μπασάρ Αλ Ασαντ.

Σημαίες ανεμίζουν ενώ οικογένειες με παιδιά ακόμη και ηλικιωμένοι άνθρωποι τραγουδούν και φωνάζουν συνθήματα, γεμάτοι από συγκίνηση για την επικράτηση των αντικαθεστωτικών δυνάμεων.

Η αστυνόμευση στην πλατεία Συντάγματος είναι διακριτική, καθώς η συγκέντρωση των Σύρων ήταν ειρηνική και δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα.

Το «παρών» έδωσαν κι ορισμένες γυναίκες με μαντίλες. Ταυτόχρονα, γύρω από την πλατεία Συντάγματος κινούνταν αυτοκίνητα με σημαίες της επανάστασης της Συρίας τα οποία κόρναραν.

Πανηγυρισμοί έχουν ξεσπάσει και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως στη Γερμανία και τη Βρετανία.

Την ανατροπή του Αλ 'Ασαντ χαιρέτησαν Σύροι πρόσφυγες που ζουν στα Χανιά

Την ανατροπή του Αλ 'Ασαντ χαιρέτησαν Σύροι πρόσφυγες που ζουν και εργάζονται στα Χανιά με συγκέντρωση τους στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Οι Σύροι με τραγούδια πυροτεχνήματα και χορούς εξέφρασαν την πεποίθηση ότι μετά τις δεκαετίες του καθεστώτος, η χώρα τους θα βρει "ηρεμία ειρήνη και ανάπτυξη" όπως υποστήριξαν, ενώ αρκετοί τόνισαν πως αν όλα "κυλίσουν σύμφωνα με την 'Ανοιξη που ζητάμε, θα επιστρέψουμε στα σπίτια μας".

Ο Μπάσαρ Αλ 'Ασαντ που όπως είπαν, μαζί με τον πατέρα του για περίπου 60 χρονια κυβερνουσαν, έφεραν τη διχόνοια τον εμφύλιο και το φόβο στη Συρία. Πιστεύουν δε πως στη νέα εποχή όπως είπαν η Ελλάδα θα τους βοηθήσει.

" Είμαστε αδέρφια και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσετε τη νέα εποχή που ξεκίνησε", είπαν άνθρωποι που έχουν φτιάξει τη ζωή τους στα Χανιά, έχοντας δημιουργήσει ακόμα και δικές τους επιχειρήσεις. Η χαρά τους εκφράστηκε και με κορναρισματα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης όπου με τα αυτοκίνητα τους συμμετείχαν σε μικρή αυτοκινητοπομπή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.