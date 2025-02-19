Πρόστιμο ύψους 90.000 επέβαλε ομόφωνα το ΕΣΡ στην Alter Ego Media, ιδιοκτήτρια εταιρεία του Mega, κρίνοντας κατά πλειοψηφία πως «η εγκαλουμένη εταιρεία παραβίασε (εξακολουθητικώς) τις διατάξεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί υποχρέωσης σεβασμού της προσωπικότητας αναφερομένου σε εκπομπές προσώπου» από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές του καναλιού. Σε βάρος της εταιρείας είχε προσφύγει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ύστερα από τα δημοσιεύματα του Τύπου που τον έφεραν ως εμπλεκόμενο στην υπόθεση των υποκλοπών.

Η απόφαση του ΕΣΡ (5/2025, 10.1.2025) έχει δύο σκέλη

-“Δέχεται ομοφώνως ότι η εγκαλουμένη εταιρεία δεν παραβίασε τις διατάξεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί υποχρέωσης σεβασμού της προσωπικότητας αναφερομένου σε εκπομπές προσώπου, κατά τη μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ιδιοκτησίας της, των κεντρικών δελτίων ειδήσεων της 25.1.2024, 11.2.2024 και 6.3.2024 και κατά πλειοψηφία, κατά τη μετάδοση των κεντρικών δελτίων ειδήσεων της 25.10.2023, 26.10.2023 και της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega» της 21.3.2024, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό”

Δέχεται ομοφώνως ότι η εγκαλουμένη εταιρεία, παραβίασε (εξακολουθητικώς) τις διατάξεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί υποχρέωσης σεβασμού της προσωπικότητας αναφερομένου σε εκπομπές προσώπου, κατά τη μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ιδιοκτησίας της, των κεντρικών δελτίων ειδήσεων της 17.10.2023, 5.3.2024 και 12.9.2024 και της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega» της 7.2.2024, και κατά πλειοψηφία κατά τη μετάδοση των μεσημβρινών δελτίων ειδήσεων της 3.11.2023, 4.11.2023 και του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της 3.11.2023, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό.”

