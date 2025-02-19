Στη σύλληψη 82 ατόμων που εντοπίστηκαν σε παράνομο καζίνο στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε το βράδυ της Δευτέρας, 17 Φεβρουαρίου, η αστυνομία.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με τη συνδρομή και άλλων αστυνομικών δυνάμεων, επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη των 82 ατόμων. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί παιγνίων και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η παράνομη επιχείρηση χρησιμοποιούσε μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως τσιλιαδόρους με μπουτόν για διάνοιξη των θυρών και έλεγχο των ατόμων που εισέρχονταν στο καζίνο, καθώς και κάμερες κλειστού κυκλώματος εσωτερικά και εξωτερικά του καταστήματος. Παράλληλα, επισημαίνεται από την αστυνομία το γεγονός ότι είχαν διαμορφώσει στο πατάρι ειδική κρύπτη συνδεδεμένη με παράπλευρη έξοδο, με σκοπό την απόκρυψη των θαμώνων και τη διαφυγή τους σε περίπτωση ελέγχου, εντός της οποίας εντοπίστηκαν εννέα εκ των συλληφθέντων.

Μετά από έρευνα στο κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις παιχνιδομηχανές, ηλεκτρονική ρουλέτα, εννέα ειδικά διαμορφωμένα τραπέζια για τη διενέργεια τυχερών παιγνίων, δεκατρείς κάμερες κλειστού κυκλώματος, μηχάνημα ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων, δύο ασύρματοι, 41 σκληροί δίσκοι, 34 οθόνες και 28 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, το χρηματικό ποσό των 760 ευρώ, τραπουλόχαρτα και μάρκες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

