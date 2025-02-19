Απάντηση στη Μαρία Καρυστιανού η οποία άφησε αιχμές εναντίον της, δίνει με ανάρτησή της η ιατροδικαστής Λάρισας, που ανέλαβε την υπόθεση του θανάτου του Βασίλη Καλογήρου, Ρουμπίνη Λεονταρή.

«Για όσα από το πρωί τρέχουν σε αναρτήσεις στο διαδίκτυο και που εγώ πληροφορήθηκα μετά το τέλος της διερεύνησης του περιστατικού μας το μόνο που μπορώ να πω στους φίλους μου είναι ότι τυπικά και ηθικά είμαι εντάξει νιώθοντας όμως απέραντη απογοήτευση και θλίψη!!» αναφέρει η κα. Λεονταρή.

Η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της, σχολιάζοντας τον θάνατο του Βασίλη Καλογήρου, η σορός του οποίου εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 17 Φεβρουαρίου, εξέφρασε την έκπληξή της για το γεγονός ότι η ίδια ιατροδικαστής, η κα. Ρουμπίνη Λεονταρή, ανέλαβε την υπόθεση του γιου της εισαγγελέως που ήταν υπεύθυνη για την έρευνα των Τεμπών.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κα. Καρυστιανού αναφέρει ότι η κα. Λεονταρή είχε διαχειριστεί και την ιατροδικαστική εξέταση των θυμάτων του δυστυχήματος, χωρίς να διεξάγει τις απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις. «Οι μόνες υποχρεωτικές εξετάσεις, από τις οποίες άμεσα θα προέκυπτε η ύπαρξη χημικών, δεν έγιναν», τονίζει, υπονοώντας ότι μπορεί να υπήρξαν στοιχεία που αποσιωπήθηκαν.

Έκπληκτη διαβάζω ότι και για τον αδικοχαμένο Βασίλη Καλογήρου, τον γιο της Εισαγγελέως των Τεμπών, έσπευσε και επιλήφθηκε η ίδια Ιατροδικαστής των Τεμπών, η κα. Ρουμπίνη Λεοντάρη!



Η ίδια Ιατροδικαστής, που τη στιγμή του μεγάλου πόνου μου, μου είπε ότι δήθεν το παιδί μου… pic.twitter.com/3xO8zsxp3x — Maria Karystianou (@mkaristianou) February 18, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.