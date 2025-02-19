Τσικνοπέμπτη αύριο και ο δήμος Αθηναίων όπως κάθε χρόνο, διοργανώνει εκδηλώσεις με κορυφαία στη Βαρβάκειο όπου σε συνεργασία με τους κρεοπώλες θα ψήσει ένα τόνο κρέας.

Παράλληλα θα διοργανωθούν εκδηλώσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας με μουσική, δωρεάν φαγητό στην πλατεία της Βαρβακείου αγοράς, όπου για πρώτη φορά το γλέντι θα είναι και βραδινό

Το πρόγραμμα της Τσικνοπέμπτης:

11:00 Εθιμική διαδρομή από την πλατεία Συντάγματος μέχρι το Μοναστηράκι και αναπαράσταση του εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου στην πλατεία Κοτζιά. Η Πολιτιστική Εταιρία Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι» θα ξεκινήσει από την πλατεία Συντάγματος και θα διασχίσει την Ερμού και την Αιόλου, κάνοντας μία στάση στην πλατεία Κοτζιά. Εκεί το κοινό θα παρακολουθήσει την αναπαράσταση του εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου. Στη συνέχεια, η πομπή θα περάσει από τη Βαρβάκειο Αγορά για να καταλήξει στην πλατεία Μοναστηρακίου.

11:30 Παραδοσιακό τσίκνισμα στην πλατεία της Βαρβακείου Αγοράς. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα αναλάβει τη διασκέδαση με τον μοναδικό της ρυθμό. Στις 12:00 τη μουσική σκυτάλη θα πάρει το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων για ένα μοναδικό λαϊκό γλέντι, όπως επιβάλλει η μέρα ενώ θα μοιραστούν εντελώς δωρεάν ένας τόνος κρέας, ζουμερά σουβλάκια και λαχταριστοί μεζέδες σε όλους όσοι βρεθούν εκεί.

19:00 Ξεσηκωτικό live party με τους ΚωΓιαMan και τους Γκιντίκι στην πλατεία Κοτζιά. Οι ΚωΓιαMan, ένα μουσικό σχήμα, με επιρροές απ’ την παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Μεσογείου, δημιουργούν ένα «ψυχεδελικό συνονθύλευμα», που άλλοτε παραπέμπει σε ροκ και άλλοτε σε ηλεκτρονικά ηχοτοπία (drum n base, darkwave, dub).

Αμέσως μετά στις 20:30, οι Γκιντίκι μέσα από τους πειραματισμούς τους πάνω στις παραδοσιακές μουσικές φόρμες και τους ρυθμούς, στήνουν ένα σύγχρονο πανηγύρι απέναντι από το Δημαρχείο Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.