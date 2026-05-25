Άρση της απαγόρευσης απόπλου του Superrunner Jet μετά από ελέγχους

Ήρθη η απαγόρευση απόπλου που είχε επιβληθεί στο επιβατηγό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο πλοίο Superrunner Jet, μετά την προσκόμιση του απαιτούμενου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, το πλοίο απέπλευσε κανονικά για την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, που ακολούθησαν το περιστατικό επακούμβησης του καταπέλτη στην προβλήτα του λιμανιού της Πάρου.

Πηγή: skai.gr

