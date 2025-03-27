Λογαριασμός
Έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική και κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ - Δεν προκλήθηκε πυρκαγιά από την έκρηξη 

Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:20 σε υποσταθμό της ΔΕΗ στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, δεν προκλήθηκε πυρκαγιά από το συμβάν.

Στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς και κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Θεσσαλονίκη Έκρηξη Πυροσβεστική
