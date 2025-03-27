«Η ευρωπαϊκή αναγνώριση του κρητικού ελαιολάδου και η έγκριση του φακέλου για την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) "Κρήτη" αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την τοπική παραγωγή και την κρητική οικονομία», αναφέρει σε δήλωσή του ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης.

«Από την πρώτη στιγμή» συνεχίσει, «παρακολουθήσαμε στενά την πορεία του φακέλου, και όταν διαπιστώσαμε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις σε σχέση με αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων χωρών, προχωρήσαμε σε συντονισμένες παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας την επιτάχυνση της διαδικασίας».

Με τεκμηριωμένες ενέργειες και διαρκή πολιτική πίεση, καταφέραμε να επιταχύνουμε μια υπόθεση στρατηγικής σημασίας για την Κρήτη, υπογραμμίζει και σημειώνει ότι η επίσημη δημοσίευση της ΠΓΕ «Κρήτη» θα γίνει τον Απρίλιο του 2025 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η ΠΓΕ "Κρήτη" δεν είναι απλώς μια αναγνώριση. Είναι ένα εργαλείο εξωστρέφειας για τους παραγωγούς, ένα σήμα ποιότητας για τον καταναλωτή και μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές του νησιού», σημειώνει στη δήλωσή του και αμέσως προσθέτει: «Η Κρήτη παράγει, διεκδικεί και πετυχαίνει. Η Ευρώπη μάς ακούει – όταν μιλάμε με ενότητα και σχέδιο».

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, όπως λέει, «θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε σε όλους όσοι συνέβαλλαν αποφασιστικά, από την πλευρά τους, γι' αυτή την πολύ θετική εξέλιξη», δηλαδή, τους Wolfgang Burtscher, Γενικό Διευθυντή της DGAGRI, τον Γιώργο Μαθιουδάκη, υψηλόβαθμο στέλεχος της DGAGRI, την Θεανώ Βρέντζου, τους βουλευτές Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, Εμμανουήλ Χνάρη, Ελένη Βατσινά, Φραγκίσκο Παρασύρη, Αικατερίνη Σπυριδάκη και τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

