Της Έλενας Γαλάρη

Ένοχος για ενδοεικογενειακή απειλή και κατ' εξακολούθηση παρακολούθηση κρίθηκε ο 38χρονος πρώην αστυνομικός της Βουλής. Η ποινή φυλάκισης είναι 7 μήνες με τριετή αναστολή, ενώ έχει δικαίωμα να κάνει έφεση.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τετάρτης 22 Δεκεμβρίου 2024 ο 38χρονος αστυνομικός συνελήφθη στην οικία του στη Νέα Σμύρνη, καθώς το απόγευμα της προηγούμενης μέρας η πρώην σύζυγος του πέρασε την πόρτα του ΑΤ Νέας Ιωνίας και κατέθεσε μήνυση σε βάρος του αστυνομικού για ενδοοικογενειακή βία. Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, σε ώρα που δεν βρισκόταν σε υπηρεσία, και πλέον ακολουθούνται τα προβλεπόμενα.

«Δεν έχει νιώσει ποτέ ούτε φόβο ούτε απειλή. Είναι αρνητική στα πάντα. Στις βιντεοκλήσεις με το παιδί, δεν μου άφηνε να το δω. Μέσα στην εβδομάδα το πολύ να το έβλεπα δύο φορές το παιδί. Να την παρακολουθήσω να κάνω τι; Πάω να πιω ένα καφέ στη γειτονιά, έχουμε καλές φιλικές σχέσεις με τους γείτονες. Για ποιο λόγο να την παρακολουθήσω δεν το καταλαβαίνω. Αφού ήμουν αυτός ο βίαιος που παρουσιάζει γιατί δεν λέει ότι δεν της ακούμπησα την τρίχα; Χρησιμοποιεί το προηγούμενο περιστατικό της Βουλής. Για οικονομικούς λόγους έγινε αυτή η καταγγελία.» αναφέρει από την πλευρά του ο 38χρονος.

Η 32χρονη μηνύτρια κατήγγειλε ότι «ο άνθρωπος συνεχίζει να με παρακολουθεί, έχει τα κλειδιά της εισόδου και μπαίνει μέσα και με παρακολουθεί. Είναι καθημερινά στην απέναντι γειτόνισσα που τον ενημερώνει συνεχώς. Ακόμα και στη γιορτή μου ήρθε από κάτω έκανε φασαρία άρπαξε το παιδί και δεν μου το έδινε. Έφυγε μόνο όταν είπα ότι θα φωνάξω το 100. Έχω κάνει άπειρες προσπάθειες για το καλό του παιδιού μου μέχρι και σήμερα , έχω μαρτυρήσει. Η ζωή μου έχει γίνει ένα μαρτύριο. Άρχισε να λέει στη μητέρα μου και μένα ότι θα με σκοτώσει και θα με κρεμάσει στο μπαλκόνι»

Το σκεπτικό της Εισαγγελίας

«Λαμβάνοντας υπόψη την κατάθεση της παθουσας και τα έγγραφα προτείνω την ενοχή του για ενδοοικογενειακή απειλή κατ' εξακολούθηση μέσω της επιμονής παρακολούθησης. Αυτό προκύπτει από τα μηνύματα που προσκόμισε η παθουσα στα οποία κατ' επαναληψη ζητά να σταματήσει να την παρακολουθεί. Εξεταζόμενη εδώ, κατέθεσε ότι της προκαλεί τρόμο και απειλή» ανέφερε η Εισαγγελία.

Ο αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα αμέσως μόλις η υπηρεσία έλαβε γνώση για την εξέλιξη.

Σύμφωνα με την κατάθεση της 32χρονης γυναίκας, στις 21 Δεκεμβρίου ο αστυνομικός την απείλησε τηλεφωνικά ενώ στους αστυνομικούς ανέφερε και περιστατικά βίας που είχε περάσει στα χέρια του κατά το παρελθόν.

Η γυναίκα δέχθηκε και εγκατέστησε το panic button στο κινητό της.

Πηγή: skai.gr

