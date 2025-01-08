Σέρρες: Παραδόθηκαν άλλοι δύο δράστες για την δολοφονία του 34χρονου

Παραδόθηκαν ακόμη δύο ακόμη δράστες της δολοφονίας του 34χρονου στις Σέρρες που αναζητούνταν εδώ και ημέρες.

Τα δύο άτομα παραδόθηκαν στην τακτική ανακρίτρια, η οποία σε συνεννόηση με την εισαγγελέα, ειδοποίησε την αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται έναν 28χρονο και έναν 30χρονο Έλληνα, που αναζητούνταν από τις αρχές από την ημέρα της δολοφονίας του 34χρονου πατέρα δύο παιδιών έξω από γνωστό club στο κέντρο των Σερρών.

Άνδρες της αστυνομίας παρέλαβαν τους δράστες και τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύλληψής τους, καθώς είχε ήδη εκδοθεί ένταλμα.

Στη συνέχεια, οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθούν.

Υπενθυμίζεται πως δύο ακόμα άτομα έχουν προφυλακιστεί για το έγκλημα.

