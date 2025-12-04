Προφυλακίστηκε ο 29χρονος για το τραγικό δυστύχημα στη Λούτσα

Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 29χρονος κατηγορούμενος για το τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Αρτέμιδος, στη Λούτσα.

Κατά την απολογία του φέρεται να ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό. Για να το αποφύγω, αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση» φέρεται να είπε στον ανακριτή.



Πηγή: skai.gr

