Τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας Byron

Κλειστά θα είναι τα σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας αύριο Παρασκευή 5 Δεκέμβρη λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Σύμφωνα με απόφαση των Δημάρχων, αναστολή λειτουργίας των σχολείων έχει αποφασιστεί για αύριο, Παρασκευή 5 Δεκέμβρη, στους ακόλουθους δήμους:

Μοσχάτο - Ταύρος

Mε απόφαση του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένονται να εκδηλωθούν στην περιοχή.

Μέγαρα

Ο Δήμος Μεγαρέων ενημέρωσε ότι, για προληπτικούς λόγους που σχετίζονται με την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Μεγαρέων αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, θα παραμείνουν κλειστές και δε θα λειτουργήσουν.

👉 Η απόφαση αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

👉 Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των ΚΔΑΠ θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Πέμπτη 4 και αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

Παρακαλούνται οι γονείς και οι μαθητές να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις του Δήμου για τυχόν νεότερες ανακοινώσεις.

Ρόδος

Στη Ρόδο, όλα τα σχολεία του Δήμου Ρόδου θα παραμείνουν κλειστά, εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή καθώς η Ρόδος προβλέπεται να αντιμετωπίσει έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Σαντορίνη

Στη Σαντορίνη, λόγω της κακοκαιρίας ο Δήμος Θήρας, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών.

Κατερίνη

Στην Κατερίνη, τα σχολεία και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά αύριο Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών. Τόσο σήμερα το απόγευμα, όσο και αύριο Παρασκευή (απόγευμα), κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε νυκτερινή βάρδια. Επίσης, αύριο δεν θα λειτουργήσουν και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

Τήλος

Ο Δήμος Τήλου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές ότι όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των αναμενόμενων ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (Κόκκινη Προειδοποίηση). Παρακαλούνται οι γονείς να παραμείνουν σε επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες και να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις του Δήμου για τυχόν νεότερα.

Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με:

τη νομοθεσία περί αρμοδιοτήτων Δήμων σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών συνθηκών

το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για έντονα φαινόμενα στην περιοχή μας

Σύμη

Η απόφαση που υπογράφει ο Δήμαρχος Σύμης κ. Ελευθέριος Παπακαλοδούκας αναφέρει ότι αποφασίζει «την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σύμης, για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες, καθώς και σε κάθε αρμόδια υπηρεσία».

Καστελόριζο

Η απόφαση που υπογράφει ο Δήμαρχος Καστελλόριζου κ. Νίκος Ασβέστης αναφέρει πως αποφασίζει την «αναστολή των μαθημάτων την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου όλων των σχολικών βαθμίδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεγίστης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων (αέρα- καταιγίδα). Η απόφαση λήφθηκε ύστερα από συνεννόηση του Δημάρχου με τους Προϊστάμενους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου».

Επιπλέον αναστέλεται η λειτουργεία των σχολείων αύριο στον Δήμο Ευρώτα.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Οι 9 «κόκκινες» περιοχές

Σημειώνεται πως επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων(ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες Τετάρτη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σήμερα Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

2. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Οι «κόκκινες» περιοχές

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

H λίστα ενημερώνεται

