Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία Byron σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ σε συνολικά 9 περιφέρειες, ανάμεσά τους και η Αττική, ο κρατικός συναγερμός βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Έχουν σταλεί μηνύματα από το 112 σε Ανατολική Μάνη, Ευρώτα, με τους κατοίκους να καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων ενώ στην Πιερία λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων, οι Αρχές εφιστούν την προσοχή στις μετακινήσεις.

Σοβαρά προβλήματα στις Αλυκές Ζακύνθου

Προβλήματα έχει προκαλέσει στις Αλυκές η έντονη βροχόπτωση από νωρίς το πρωί στη Ζάκυνθο, καθώς οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και οι αρχές συστήνουν οι πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.

Μάλιστα τις επόμενες ώρες αναμένεται η ένταση της βροχής να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα προκαλώντας ακόμα περισσότερα προβλήματα.

Στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω που υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν προβλήματα. Επίσης σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά που αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Πνίγεται το Γύθειο από την κακοκαιρία

Στον Πλάτανο, του Γυθείου η έντονη βροχή έχει μετατρέψει σε χειμάρρους τους δρόμους του χωριού προκαλώντας σημαντικές ζημιές στην περιοχή, ενώ έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καλλιέργειες.

Μάλιστα, κάτοικοι ανέβηκαν στις ταράτσες για να σωθούν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων.

Οδοφράγματα στην ΕΟ Σπάρτης-Τρίπολης στο ύψος του Κλαδά

Σημαντικά προβλήματα σημειώνονται και πέριξ της πόλης της Σπάρτης. Στον Κλαδά, στο ύψος της συμβολής της παράκαμψης Βουτιάνων με το παλαιό οδικό τμήμα της ΕΟ Σπάρτης-Τρίπολης, η παρατεταμένη βροχή προκάλεσε τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου νερού, με αποτέλεσμα η Πολιτική Προστασία Σπάρτης να τοποθετήσει αντιπλημμυρικά οδοφράγματα για την αποφυγή ατυχημάτων. Παράλληλα, η ΔΕΥΑΣ βρίσκεται σε επιφυλακή, καθώς η πίεση στο δίκτυο απορροής υδάτων παραμένει αυξημένη.

Προβλήματα και στην Κρήτη: ΙΧ «βυθίστηκε» σε οικόπεδο



Στο έλεος του νέου κύματος κακοκαιρίας βρίσκεται από χθες το βράδυ η Κρήτη προκαλώντας μία σειρά από μικροπροβλήματα στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost σήμερα το πρωί μέρος του δρόμου στην οδό Φωτάκη, κάθετος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, υποχώρησε με αποτέλεσμα ένα ΙΧ να βρεθεί σε σκαμμένο οικόπεδο βάθους τριών μέτρων.

Άμεσα συνεργεία του δήμου βρέθηκαν στο σημείο για να απομακρύνουν το όχημα και τοποθέτησαν προστατευτικά κάγκελα, προκειμένου να αποφύγουν περαιτέρω ατυχήματα.

Λίγο αργότερα στην οδό Σάκη Καράγιωργα στα Δειλινά υπήρξε πτώση τμήματος προβόλου δώματος.

Παράλληλα, στο νησί σημειώθηκαν και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο έχει φέρει η έντονη βροχόπτωση. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμος Βιάννου ο δρόμος από τα Τέρτσα προς Μύρτος θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεοτέρας για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Την ίδια ώρα στα Φέρμα δρόμος μετατράπηκε σε ορμητικό χείμαρρο, παρασύροντας ό,τι βρήκε στο πέρασμά του.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων με κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ (3/12), που επικαιροποιήθηκε σήμερα χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σήμερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

2. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (5/12) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο (6/12) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Πηγή: skai.gr

